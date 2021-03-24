Ставшее мега популярным шоу "Маска" находится на пике славы, продолжает захватывать интересными перевоплощениями, фантастические костюмы, участники и звездные детективы, все цепляет в этой "игре"
Как передает Politeka.net, в Инстаграм паблике "The Masked Singer Ukraine" показали отрывок с детективами, как размышляет Андрей Данилко перед Поляковой и DZIDZIO. Как известно, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко, Настя Каменских и DZIDZIO являются детективами на шоу, которым выпала участь разгадывать кто же спрятался под "Маской".
Андрей Данилко в шоу "Маска" один из самых размышляющих детективов, часто к его мнению прислушиваются, при вынесении догадок. В свою очередь Данилко поразмышлял о правильности своих размышлений:
"Понимаешь, 70 процентов масок, я думал, я угадал. А сегодня я думаю - я идиот", - признается Данилко.
Во время видео Данилко стоит, а Полякова и DZIDZIO внимательно слушают его сидя. В паблике отмечают, что "во время разоблачения любимых героев каждый из нас немного Андрей Михайлович 😅".
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Поклонники расхвалили Данилко, назвав его самым настоящим детективом.
"Я тоже думала що я багато знаю, але...я як Данилко👌🏻🙂", "Данилко находится на своём месте, остальные вообще мимо, на жюри не тянут", "Данилко найкращий суддя, він мислить гарно, але не всіх знає", "😂😂😂😂 Данилко лучший", - написали поклонники.
Напомним, что распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"
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