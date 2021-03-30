Певица Надежда Мейхер призналась какие испытания пришлось пережить в костюме Луны, на гипершоу "Маска"

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-паблике шоу разместили фото Надежды и ее интервью, которое дала певица после выступления. Надежда рассказала, что костюм и песню выбирала сама звезда. Однако в самом костюме было очень непросто находиться. Из-за того, что маска на самом деле очень маленькая, в ней практически нет пространства.

"Мне, кстати, сказали, что это самая маленькая маска. В какой-то момент у меня появилось ощущение першения в горле, потому что кислород практически не поступал. Но оно того стоило! Очень красивый образ и невероятная песня", - поделилась певица своими впечатлениями.

Знаменитость отметила, что участие в проекте стало для нее настоящим испытанием, которое нужно было пройти и сделать это достойно. Для Надежды участие в маске стало экспериментом. "Голос я пыталась изменить максимально, сделать более "плоским", поскольку мой оригинальный более глубокий тембрально... ", - призналась знаменитость.

Также Надя рассказала, что думала, что Оля Полякова отгадает ее, потому, что они время от времени общаются. Однако, ее узнал Андрей Данилко. Он заявил, что узнает этот голос из тысячи. А Полякова даже поставила 500 грн на то, что это не Мейхер и проиграла.

"Мне казалось, она[Полякова] может узнать мой тембр. Но получилось так, что меня узнал Андрей Данилко – человек, с которым мы знакомы очень давно, наверное более 20 лет!", - подчеркнула звезда.

По словам звезды, Данилко правильно сориентировался. Потому что можно менять вокал, но тембр все равно остается. Надя призналась, что ей было интересно, отгадают ли ее, ведь она меняла тембр голоса, чтобы быть более неузнаваемой.

Поклонники расхвалили певицу, заявив, что она чудесно выступила, а некоторые наоборот раскритиковали желание участвовать в различных шоу.

"У Надії Мейхер, був просто чудово-шедевральний виступ!Браво👏", "Вона крута, як гарно заспівала 🔥🔥🔥", "Мейхер не знає куди себе вже встромити!! В чому в усьому вона талановита?? Тільки співає, бо актріса з неї не ахті, тепер сюди вже на старість бо нікуда не беруть, не люблю, вона не приємна, колись давала інтерв'ю, така зверхня, така нагла, просто фуууу", "Лучше бы в жюри вместо Поляковой, пригласили бы Мейхер !!", "Неземная", - прокомментировали поклонник шоу.

Часть интервью попало в youtube-канал, и к вашему вниманию:

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер после впечатляющего номера на шоу "Маска" зацепила украинцев откровением: "Нет слов, было просто...".

Как сообщала Politeka, Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Полякову: "Михайлович, браво!".

Также Politeka писала, что Данилко с Мейхер утерли нос Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".