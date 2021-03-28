Экс-солистка "ВИА Гры", певица Надежда Мейхер, взяла участие в шоу "Маска"

Звезда не устает поражать своим вокалом, передает Politeka.net. В этот раз артистка, не показывая своего лица, сразила певческими данными детективов шоу "Маска".

Мейхер предстала в образе загадочного Месяца. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Угадать в этом образе звезду было практически невозможно, но с этим без труда справился Андрей Данилко. Последний практически сразу назвал имя исполнительницы.

В своем посте в Инстаграм Надежда рассказала об участии в популярном шоу.

"Я благодарна команде этого шоу, людям, которые всегда остаются за кулисами, но как раз играют главную роль. Они Его создают!", - написала артистка.

По словам Надежды, для нее важно исполнять песни, которые она любит, ведь именно тогда "звучат" голос и душа.

"В этом проекте я смогла спеть то, что по душе и выбрать костюм себе так же по душе... Спасибо команде за возможность творческого проявления...", - написала певица.

Также артистка в конце добавила, что ее голос изменили, ведь ее настоящий - более глубокий тембрально. Это было сделано для максимальной неузнаваемости.

За 20 минут публикация собрала более 3000 просмотров и много комментариев:

"Молодчинка!!!", "Класс!!!", "Нет слов, было просто офигенно🙏🎶🎶🎶👑👑👍😍😍", "Ого,как Вы умеете шифроваться 👏🔥Вообще даже примерно не угадала.Я вообще думала,что Вы под другой маской", "Очень классное выступление 🔥 Я Вас угадала сразу как только начали петь :) Вы большая умничка! :)".

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