Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала свежий образ

На фото Надежда позировала в латексной куртке, под которой можно увидеть цветочное платье с разрезом до бедра, под которым виднелись чулки. Мейхер дополнила образ берцами и стильной прической, а для эффектности подняла одну руку над собой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без комплиментов не оставляют:

"Невероятная", "Нереальная красотка и талант во всем!!!", "Какая красивая Надежда и какая странная музычка", "Грановская источает соблазн", "Равных Надежде явно нет", "Красавица! Обожаю вас и ваше творчество!!!!", "Муж не ревнует", "Самая чувственная, самая красивая, самая женственная... Ты и есть танго, пусть и говорят, что оно истерично! Но ты Женщина с огромной буквы... Ты невероятная".

Мы писали, что экс-солистка "ВИА Гры", певица Надежда Мейхер появилась в романтическом образе.

Так, брюнетка опубликовала снимок, представ в нежном романтическом образе. Надя сделала прическу с аккуратными локонами и украсила голову сухими цветами. Разные украшения завершили ее образ. Также Мейхер сделала макияж с акцентом на красивый взгляд.

Напомним, фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в шикарном наряде поразила признанием

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