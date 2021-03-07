Известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер порадовала фанов роскошным исполнением мировой классики

Как пишет Politeka.net, знаменитая певица Надя Мейхер, ставшая известной благодаря участию в группе "ВИА Гра", часто радует публику яркими кадрами в своем Instagram.

Недавно 38-летняя певица опубликовала в соцсети видео, в котором исполняет мировой хит, авторства французского шансонье Шарля Азнавура "Вечная любовь" в оригинале, на французском языке.

Надежда выступила с камерным оркестром на сцене, исполнив песню шикарным бархатным голосом. Свое віступление Надя прокомментировала цитатой Рихарда Вагнера: "Как человек до тех пор не освободится, пока не примет радостно узы, соединяющие его с Природой, так и искусство не станет свободным, пока у него не исчезнут причины стыдиться связи с жизнью", - написала звезда.

Надежда выступила в ярком блестящем наряде, в окружении ярко-малиновой иллюминации софитов.

"Классная как всегда 🔥", "Люблю!❤️❤️", ""В Виа Гре вам не было равных, очень яркий медийный персонаж. Но ваши песни сейчас... Ну, правда, не интересно, да и голос у вас не самый сильный...", - откликнулись поклонники.

Не так давно стало известно, что Надя взяла участие в "Голосе країни". Женщина пытается вновь влиться в шоубиз, после длительного перерыва. Несмотря на то, что зрители раскритиковали участие надежды в проекте, певица не унывает, прокладывая себе дорогу на сцену, без которой не мыслит своей жизни.

Напомним, что пышногрудая экс-ВИА Гра Мейхер свела с ума в образе монашки: «Ох, Надя, что ж ты делаешь…»

Как сообщала Politeka, Мейхер в шелковом мини заставила трепетать изящными контурами: "Услада для глаз"

Также Politeka писала, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер показала самый "сок" в смелом разрезе платья: "Богиня не иначе"