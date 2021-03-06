Популярная украинская певица и актриса Надежда Мейхер порадовала поклонников очаровательным фото

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и актриса Надежда Мейхер, которая начинала свою звездную карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно 38-летняя красотка опубликовала в соцсети очаровательное фото, которым просто свела с ума своих фанатов.

На новой фотографии Надежда предстала на обзор публики в интересном образе – на ней закрытый черный свитер с воротником, поверх которого она надела стильный темный пиджак в клетку с мелкими серебристыми блестками. Короткие волосы певицы завиты в кокетливые кудри и небрежно уложены, а на ее лице легкий естественный макияж и очаровательная улыбка, звезда как будто о чем-то размечталась, и улыбка не сходит с ее лица.

В подписи к фотографии Мейхер загадочно написала о выходе за рамки: "В действительном содержится не больше, чем в возможном... Выйдя за рамки своей действительности, и невозможное становится возможным. Что думаете на этот счет?". Конечно же фанаты не оставили без внимания такую публикацию артистки, ее заваливают комплиментами и ответами на вопрос в комментариях к фото. "Просто очень красивая девушка", "Какая Вы красивая! Невозможно оторвать глаз! И улыбка... Божественная!", "Надежда, вы прекрасны! Абсолютно с вами согласен!", "Как я тебя обожаю", "Надежда, классное фото!", "В жизни иногда приходится выходить за рамки", - пишут в комментариях к фото Мейхер.

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