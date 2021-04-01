Певица Оля Полякова ответила Андрею Данилко, когда вернет ему проспоренных 500 гривен

Как сообщает Politeka.net, яркое и масштабное шоу "Маска" на телеканале "Украина", продолжает будоражить зрителей интригами, выступлениями участников и реакциями звездных детективов. Так, недавно на странице проекта в Instagram опубликовали забавный видеофрагмент, в котором звездный детектив Андрей Данилко требует у своей коллеги Оли Поляковой вернуть должок в 500 гривен.

Как известно, в одной из прошлых программ Полякова и Данилко поспорили на 500 гривен, скрывается ли под маской Луны Надежда Мейхер. Данилко оказался прав и выиграл у Ольги деньги, правда, она, судя по всему, не спешит ему их отдавать.

"Хочу напомнить Оле Поляковой, чтобы она отдала мне 500 гривен", - заявил Данилко в очередном эфире во время бурных споров касательно участников. На это суперблондинка ответила, как всегда, остроумно. "Андрей Михайлович, закончился карантин, поедем работать, тогда и отдам", - парировала Полякова, чем здорово насмешила зрителей.

"Звездные детективы любят спорить о том, кто же скрывается под фантастическими костюмами. В прошлую субботу Андрей Данилко оказался прав, и теперь Оля Полякова должна ему 500 гривен", - говорится в подписи к видеоролику, который выложили на странице проекта в соцсети.

Напомним, Данилко с Мейхер утерли нос Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

Как сообщала Politeka, Каменских раскусила брутального Сома на шоу "Маска" и не смогла держать себя в руках: "Единственное, что выдало...".

Также Politeka писала, Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Полякову: "Михайлович, браво!".