У мережі з'явилося відео грандіозного виступу сонця на шоу "Маска", яке довело Полякову до істерики

Як повідомляє Politeka.net, яскраве і масштабне шоу "Маска" на телеканалі" Україна", продовжує розбурхувати глядачів інтригами, виступами учасників і реакціями зіркових детективів. Так, нещодавно на сторінці проекту в Instagram опублікували кумедний відеофрагмент, в якому показали грандіозний виступ Сонця, а також реакцію на нього зіркових суддів.

Треба сказати, що представлення загадкового учасника сонце було дійсно яскравим і вражаючим. Найбільше глядачів і детективів вразив політ сонця над сценою. Оля Полякова буквально впала в істерику і почала верещати: "Хто це? Хто це?". Бурхливою була також і реакція Насті Каменських. А ось чоловіки-детективи були більш стриманими, правда Дзідзьо таки зазначив: "Та це капець, як круто!".

У підписі до публікації користувачам запропонували вгадати, хто ховається за маскою Сонця. "Вау! Минулої суботи Сонце по-справжньому сяяло над сценою шоу МАСКА. Повний виступ дивіться на нашому офіційному YouTube-каналі. Хто ховається під маскою Сонця, пишіть ваші варіанти в коментарях", - йдеться в повідомленні. Звичайно ж українці почали висувати свої версії того, хто ховається за маскою Сонця. Так, серед найпоширеніших - Ані Лорак, Злата Огневич і Марув.

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