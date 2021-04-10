Шоу "Маска" набрало большую популярность в Украине, благодаря ярким персонажам и интриге

Сезон популярной передачи "Маска" подошел к финалу, а это значит, что осталось всего несколько личностей, которых не рассекретили, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В прошлом выпуске программы сразу три участника показали свои лица - актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин, и певицы Анастасия Приходько с Мишель Андраде.

В итоге в финал вышли такие герои: Дракон, Носорог и Солнце. Последняя не смога сдержать эмоций, узнав, что дошла до финала - она встала на колени перед звездными детективами Олей Поляковой, Настей Каменских, Андреем Данилко, Олегом Винник и DZIDZIO, а также перед опешившем телеведущим, Владимиром Остапчуком.

"Невероятные эмоции! Героиня гипершоу МАСКА @maskaukrainetv Солнце не скрывала счастья, когда узнала, что стала финалисткой проекта. Уверены, она сделает все возможное, чтобы победить и удивить всех своим выступлением в эту субботу. Не пропустите гранд-финал популярного шоу страны", - написали авторы поста.

В сети стали обсуждать кадры, гадая кто же скрывается под маской Солнца, и предполагая, что это ненастоящая звезда, ведь они так себя не ведут.

"Ани Лорак 💯😍😍", "Это кто-то недооцененный. Так реагировать на результат, может кто угодно, но не суперзвезда", "Ксeния Мишина - Сонцe", "Алена Винницкая еще может быть", "Если это Тина Кароль, просто зря смотрела Маску 😏😏 Она повсюду. Поэтому даже неинтересно. Но ждем финала🤣", "Там точно не Кухар - балерина так не поет, и вообще обратите внимание на последнее выступление Солнышка: сначала сильно выступает, затем один слабый номер... Такое ощущение будто им просто включают фонограммы сильных певцов", - написали пользователи сети.

Напомним, что лягушонок на шоу «Маска» раскрыл свое имя, получив неожиданный подарок от DZIDZIO: «Было понятно сразу…»

Как сообщала Politeka, Остапчук взбесил украинцев, появившись на сцене шоу "Маска" без одежды: "Это уже слишком, не позорьтесь"

Также Politeka писала, что задолжавшая Полякова ошарашила ответом, когда вернет деньги Данилко: "Знаешь что..."