Ставшее самым популярным на телеэкранах Украины шоу "Маска" завоевало множество поклонников, с каждым новым выпуском шоу приближается к концу, все меньше участников остается под покровом масок, в грядущую субботу откроют сразу четыре маски

Как передает Politeka.net, в паблике соцсети Инстаграм "Зірковий шлях" сообщили, что 3 апреля Маску ожидает полуфинал.

"Завтра зрители успешной премьеры года увидят полуфинал. Величественное Солнце или эффектная Стрекоза? Трогательній Лягушонок или мужественный Носорог? Романтический Дракон или очень милый Циклоп? Кто докажет, что достоин дойти до финала? Проект уже превзошел все ожидания детективов и зрителей, впрочем, интрига только растет!", - написали в паблике.

Кроме того зрителей порадовали еще и тем, что ведущий шоу также порадует, превратившись в Терминатора: "Он появится на сцене, как и герой Арнольда Шварценеггера - голышом. А потом, конечно же, оденется, и в не менее эффектном образе продолжит вести шоу".

На фото, которое выбрали авторы паблика, чтобы проиллюстрировать свой пост, Остапчук действительно выглядит абсолютно обнаженным в плавках телесного цвета. Он стоит на сцене играя мышцами, конечно Остапчуку можно было больше поработать над собственным телом, подкачав мышцы пресса, однако и без этого кадр вышел очень эффектным.

Стоит сказать, что поклонники не в восторге от увиденного, многие оставили не слишком лестные отзывы о ведущем, и об авторах шоу. Да что там говорить, сам Остапчук был немного шокирован увиденным, написав под постом выражение "Е-мое".

"Это такой костюм 😂", "Это просто аут. Каким местом думают организаторы шоу 😢", "І до чого це ? Ще такого не бачило українське телебачення. Голий ведучий 😮", "Напевно, немає вже чим Вовочка дивувати!!! Вирішив роздягтися😂 А телебачення падає до рівня - нижче плінтуса. 😢", "Совсем уже страх потерял, не знает, как выпендриться перед камерой!!!", "Решился пойти в натурщики. Художники - судьи есть, натурщик готов.", "🤢 фу", "Бридота🤢🤢🤢 Ви вже не знаєте чим привернути увагу глядачів, та це вже занадто🤮 @vova_ostapchuk не позорьтесь🤦‍♀️", - написали поклонники шоу.

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