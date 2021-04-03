На шоу «Маска» раскрыли еще одного героя, который прятался в костюме Лягушонка

Как передает Politeka.net, в новом эфире шоу раскрыли сразу двоих персонажей. Первым стал приглашенный герой Мохито, в костюме которого прятался телеведущий Алексей Суханов. Вторым решили раскрыть одного из самых милых персонажей – Лягушонка.

Под маской оказался известный комик и актер, звезда «Дизель шоу» Евгений Сморигин.

«Кто скрывается под маской Лягушонок? Наконец мы рассекретили нашего веселого героя! Вы поражены? Пишите в комментариях, узнали ли знаменитость в костюме», - подписали видео авторы аккаунта.

Зрители в комментариях стали обсуждать увиденное.

«Я так и знала», «Очевидно», «Самое лучшее шоу», «Угадала. Я с первого эфира знала, что это Евгений Сморыгин. Он лучший. Жаль, что Лягушонок проиграл, он должен был быть в финале», «Было понятно, про Женю сразу», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что детективы были в восторге от персонажа, которого воплотил Сморигин. А DZIDZIO неожиданно сделал актеру подарок, пообещав пригласить его сниматься в свой фильм. По словам детектива, ему очень понравилась актерская игра Сморигина.

Напомним, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".

А еще Politeka писала, что Полякова заверещала от радости, увидев, кто прячется в костюме Мохито на шоу «Маска»: «Умеете удивить…».

Также Politeka сообщала, что Остапчук взбесил украинцев, появившись на сцене шоу "Маска" без одежды: "Это уже слишком, не позорьтесь".