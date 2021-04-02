Що стало найпопулярнішим на телеекранах України шоу "Маска" завоювало безліч шанувальників, з кожним новим випуском шоу наближається до кінця, все менше учасників залишається під покровом масок, в майбутню суботу відкриють відразу чотири маски

Як передає Politeka.net, у пабліку соцмережі Instagram "Зірковий шлях" повідомили, що 3 квітня Маску очікує півфінал.

"Завтра глядачі успішної прем'єри року побачать півфінал. Величне сонце або ефектна бабка? Зворушливе Жабеня або мужній Носоріг? Романтичний Дракон або дуже милий Циклоп? Хто доведе, що гідний дійти до фіналу? Проект вже перевершив всі очікування детективів і глядачів, втім, інтрига тільки зростає!",- написали в пабліку.

Крім того глядачів порадували ще й тим, що ведучий шоу також порадує, перетворившись на Термінатора: "він з'явиться на сцені, як і герой Арнольда Шварценеггера - голяка. А потім, звичайно ж, одягнеться, і в не менш ефектному образі продовжить вести шоу".

На фото, яке обрали автори пабліку, щоб проілюструвати свій пост, Остапчук дійсно виглядає абсолютно оголеним у плавках тілесного кольору. Він стоїть на сцені граючи м'язами, звичайно Остапчуку можна було більше попрацювати над власним тілом, підкачавши м'язи Преса, однак і без цього кадр вийшов дуже ефектним.

Варто сказати, що шанувальники не в захваті від побаченого, багато залишили не надто схвальні відгуки про ведучого, і про авторів шоу. Та що там казати, сам Остапчук був трохи шокований побаченим, написавши під постом вислів"е-моє".

"Це такий костюм 😂", "Це просто аут. Яким місцем думають організатори шоу 😢", "І до чого це ? Ще такого не бачило українське телебачення. Голий ведучий 😮", "Напевно, немає вже чим Вовочка дивувати!!! Вирішив роздягтися😂 А телебачення падає до рівня - нижче плінтуса. 😢", "Зовсім вже страх втратив, не знає, як випендритися перед камерою!!!", "Зважився піти в натурники. Художники-судді є, натурник готовий.", "🤢 фу", "Бридота🤢🤢🤢 Ви вже не знаєте чим привернути увагу глядачів, та це вже занадто🤮 @vova_ostapchuk не ганьбіться🤦", - написали шанувальники.

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