Співачка Оля Полякова відповіла Андрію Данилку, коли поверне йому програних 500 гривень

Як повідомляє Politeka.net, яскраве і масштабне шоу "Маска" на телеканалі "Україна", продовжує розбурхувати глядачів інтригами, виступами учасників і реакціями зіркових детективів. Так, нещодавно на сторінці проекту в Instagram опублікували кумедний відеофрагмент, в якому зірковий детектив Андрій Данилко вимагає у своєї колеги Олі Полякової повернути боржок в 500 гривень.

Як відомо, в одній з минулих програм Полякова і Данилко посперечалися на 500 гривень, чи ховається під маскою Місяця Надія Мейхер. Данилко мав рацію і виграв у Ольги гроші, правда, вона, судячи з усього, не поспішає йому їх віддавати.

"Хочу нагадати Олі Поляковій, щоб вона віддала мені 500 гривень", - заявив Данилко в черговому ефірі під час бурхливих суперечок щодо учасників. На це суперблондинка відповіла, як завжди, дотепно. "Андрій Михайлович, закінчився карантин, поїдемо працювати, тоді і віддам", - парирувала Полякова, чим здорово насмішила глядачів.

"Зіркові детективи люблять сперечатися про те, хто ж ховається під фантастичними костюмами. Минулої суботи Андрій Данилко мав рацію, і тепер Оля Полякова винна йому 500 гривень", - йдеться у підписі до відеоролика, який виклали на сторінці проекту в соцмережі.

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