Українська співачка Ольга Полякова не змогла приховати емоцій, побачивши, хто ховався в масці Мохіто

Як передає Politeka.net, у новому ефірі гіпершоу "Маска" запрошеним героєм став Мохіто.

"Хто під маскою Мохіто? "Я і Сарааа" - тепер звучить в наших головах завдяки освіжаючому Мохіто! Під маскою переховувався відомий телеведучий. Ми скам'яніли від дива! А ви?",- підписали відео автори аккаунта.

Під маскою опинився відомий телеведучий Олексій Суханов, який веде «Говорить Україна», а також кулінарні шоу на телеканалі «Україна». Ольга Полякова, побачивши свого знайомого, заверещала від радості. Зіркові детективи були приємно здивовані тому, як Суханов виконав пісню.

У коментарях під постом глядачі стали ділитися своїми враженнями від побаченого.

"Я вгадала, з перших слів зрозуміла, що це Олексій Суханов, це було супер», «приємно здивована», «ви вмієте здивувати», «Моя бабуся думала, що Олексій в масці жабеня», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в шоу «Маска» залишилося зовсім мало нерозгаданих героїв. З шоу вже вибули Олександр Пономарьов, Ірина Федишин, Аліна Гросу та інші зірки. У шоу залишилися найяскравіші виконавці, такі як Сонце, Дракон, Циклоп, Носоріг та інші.

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