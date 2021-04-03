Украинская певица Ольга Полякова не смогла скрыть эмоций, увидев, кто прятался в маске Мохито

Как передает Politeka.net, в новом эфире гипершоу «Маска» приглашенным героем стал Мохито.

«Кто под маской Мохито? «Я и Сарааа» - теперь звучит в наших головах благодаря освежающему Мохито! Под маской скрывался известный телеведущий. Мы окаменели от чуда! А вы?», - подписали видео авторы аккаунта.

Под маской оказался известный телеведущий Алексей Суханов, который ведет «Говорить Україна», а также кулинарные шоу на телеканале «Україна». Ольга Полякова, увидев своего знакомого, заверещала от радости. Звездные детективы были приятно удивлены тому, как Суханов исполнил песню.

В комментариях под постом зрители стали делиться своими впечатлениями от увиденного.

«Я угадала, с первых слов поняла, что это Алексей Суханов, это было супер», «приятно удивлена», «Вы умеете удивить», «Моя бабушка думала, что Алексей в маске лягушонок», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в шоу «Маска» осталось совсем мало неразгаданных героев. Из шоу уже выбыли Александр Пономарев, Ирина Федышин, Алина Гросу и другие звезды. В шоу остались самые яркие исполнители, такие как Солнце, Дракон, Циклоп, Носорог и другие.

Напомним, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".

А еще Politeka писала, что Полякова разболтала, кто прячется в костюме Мохито на шоу "Маска": "А я говорила, что это Лешик!".

Также Politeka сообщала, что задолжавшая Полякова ошарашила ответом, когда вернет деньги Данилко: "Знаешь что...".