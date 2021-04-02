Зіркові детективи шоу, що стало гіпер популярним, "Маска", створюють яскраву атмосферу на видовищному проєкті, цього разу питання стало про "борг" Полякової перед Андрієм Данилком

Як передає Politeka.net, на Youtube-каналі "Маска. Україна" розмістили відео, на якому Андрій Данилко нагадав Поляковій про борг, адже на минулому випуску, вони посперечалися на 500 грн, що під маскою Місяця знаходиться Надя Мейхер, і Оля програла.

Ролик починається з того, що Андрій заявляє "Я хочу нагадати Олі Поляковій, щоб вона мені віддала 500 гривнів", - сказав Данилко, і знову сів біля Полякової на детективне крісло.

При цьому Оля скорчила незадоволену гримаску. Ведучий Володимир Остапчук заявив, що про це знає вся країна, і передплатники в Instagram про це постійно пишуть.

Тоді Оля відповіла: "знаєш що, Андрію Михайловичу, закінчиться карантин, поїдемо працювати-віддам!".

Глядачі і колеги розсміялися і нагадуванню Данилко, і відповіді Олі Полякової. У коментарях деякі написали про "нахабство" Полякової та пошкодували Данилко. Однак багатьом сподобалися жарти артистів, які веселять і підбадьорюють глядачів:

"Оля, так не чесно, це ж спір, віддай Андрію його виграш😂 😂 😂", "Як для Данилко, так і для Олі, ті 500 гривень це копійки", "Андрій такий прикольний з цими 500 гривнями розсмішив, вже б Оля віддала б йому і Андрій заспокоївся. На нього дивитися і слухати одне задоволення.!!!", "Мені так подобається і Оля і Данилка Просто в кайф на них дивитися і слухати От би у нас в Білорусі були б такі артисти", "Оля бідкається що концертів нема, грошей не вистачає, а тут ще й 500грн. прошльопала", "Без Данилка і Полякової було б нудно!!! Завжди на позитиві! І піднімають всім настрій!!!",- написали шанувальники.

Нагадаємо, що на шоу Полякова навідріз відмовлялася вірити, що під маскою Місяця Мейхер і навіть посперечалася з Данилко на 500 грн, і програла, тому, що під місяцем була Надія Мейхер. Шанувальники, які черпають інформацію з усіх можливих ресурсів, відразу відгукнулися на новину бурхливими оваціями Андрію Данилку. А також похвалили Надю Мейхер за шикарне виконання музичних номерів.

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