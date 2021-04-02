Глядачі продовжують захоплено стежити за подіями на шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували свіже відео з новим учасником - Мохіто. Виконавець у костюмі в вигляді стаканчика з коктейлем змусив користувачів перетворитися в "шерлоків холмсів".

"Хто ховається під маскою веселого Мохіто? Діліться своїми здогадками в коментарях 👇 Дивіться півфінал гіпершоу МАСКА вже завтра, 3 квітня, о 21:00. Обіцяємо вам справжнє свято!", - йдеться в підписі.

Фанати проекту згадали в коментарях про кинуту ненавмисно фразу Олі Полякової, одного із зіркових детективів, про те, що в костюмі може ховатися якийсь Льошик. Враховуючи габарити виконавця, що ховається в костюмі Мохіто, багато хто тут же зробив висновок, що в цій масці ніхто інший як чоловік співачки Насті Каменських, продюсер Потап.

"Можливо, Потап? Полякова в анонсі говорила "а я говорила, що це Льошик" - "так а хто сказав, що Льошик саме Потап? І хто сказав, що Полякова говорила це про Мохіто?"- "Якщо думати логічно, то хто у нас в українському шоу-бізнесі пухкенький і носить ім'я Льоша? Я знаю тільки Потапа. Співачка Альоша не підходить по фігурі. Чому Полякова про це сказала і якої маски це стосувалося? У півфіналі маски знімуть Жабеня, Циклоп і Бабка. Навіть якщо забути всі підказки та пісні, там Потапа бути не може. Тобто слова Полякової відносяться до Мохіто. Полякова сказала "А я говорила, що це Льошик" в минулому часі і з гордістю, що означає, що вона вже побачила маску й впевнено заявляє. 😊 Хто у нас ще є по імені Олексій і щоб він був, як це сказати, в тілі "

"Нічого собі костюм незвичайний-надзвичайний!!! 😲"

"По ногах видно, що це хлопчик"

"Потап або Позитив🔥"

"За рухами рук - Потап))"

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