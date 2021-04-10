Украинский певец Олег Винник, тренер проекта "Голос країни" и детектив шоу "Маска", рассказал о грандиозном вечере

Артист, завоевавший любовь публики благодаря своему таланту и харизме, рассказал, чего ждать вечером украинцам, сообщает Politeka.net. По словам певца, время будет занимательным, ведь шоу "Маска" обещает много сюрпризов.

Свою соответствующую публикацию в Инстаграм Винник подкрепил кадрами с финала проекта. На фото артист позировал с коллегами: Олей Поляковой, Настей Каменских, Андреем Данилко и DZIDZIO, а также сам. К слову, DZIDZIO удивил выходкой - забравшись на стол.

Винник надел красивую рубашку в черную полоску и джинсы. Наряд отлично подчеркнул фигуру певца.

"«МАСКА» в наших сердцах ❤️ История загадочного шоу страны длиной в 12 эфиров на финишной прямой! Вечером вы узнаете имя победителя и станете свидетелями раскрытия всех героев гранд финала 👏🔥", - написал певец.

За два часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"И вот подошел конец самого интересного шоу маска", "Хорошее шоу. Хорошие эмоции и воспоминания. 😍🔥🙌", "Уж очень заинтригованы и с нетерпением ждем вечера😍❤️ И снова, Вы самый-самый-самый-самый красивый 😻💗♾", "Такой Милый", "еще мгновение ... 😊 и все раскроется, очень ждем вечера ❤️", "Лучшее шоу,потому что там есть Вы ❤️ с нетерпением ждём вечера", "Красавец", "Ждем с большим нетерпением! 😍❤️❤️❤️ Интересное шоу и хорошие воспоминания! ❤️❤️❤️ Олежка Солнышко Вы ЛУЧШИЙ! ❤️❤️❤️".

Напомним, что лягушонок на шоу «Маска» раскрыл свое имя, получив неожиданный подарок от DZIDZIO: «Было понятно сразу…»

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