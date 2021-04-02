Ой, что будет!

Певец Олег Винник почувствовал конкуренцию. Страсти накаляются на проекте "Голос країни"

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали свежее видео, в котором показали любопытный момент со звездными тренерами Олегом Винником и Тиной Кароль (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

После того, как стало известно о возвращении судьи прошлых сезонов Дана Балана (будет помогать Тине делать выбор в нокаутах), неожиданной реакцией удивил Винник. Артист занервничал, что даже Кароль заметила.

"Дан Балан приземляется... Я тоже начинаю волноваться за Дана Балана...", - говорит на кадрах побледевший Винник.

"Мне кажется, больше всех волнуется Олег", - с хитренькой улыбкой заявила Тина.

Авторы поста напомнили, узнать, чем завершилась эта пикантная история, зрители смогут уже в воскресенье.

А пока, пользователи с жаром обсуждают кадры, предвкушая зрелище:

"Олег не Олег, когда рядом Дан!😂"

"Глаза Тины стали снова сверкать с приходом Дана 🧛‍♂️😍"

"Господи, как же они задрали со свои Даном, надоел"

"Какой то цирк устраивают..."

"Запасаемся корвалолом❤️😍"

"Что за чушь? С чего бы Олегу волноваться, а? Разве что для дебильного рекламного трюка задумали типа любовного треугольника. А ничего, что это бросает тень на порядочность Тины?"

Ранее мы рассказывали, на "Голосі країни" назревает скандал. Винника обвинили в "сливании" сильных участников.

«Юлия Санина говорила, что Олег сливает сильных участников. Я хочу сказать, что возможно это так, Олег?», - пошутила Надя Дорофеева, вызвав улыбки остальных тренеров.

«Я тебя люблю», - ответил ей Винник.

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