Надя Дорофеева на шоу «Голос країни» удивила неожиданным заявлением об Олеге Виннике

Как передает Politeka.net, интересный фрагмент программы показали на странице проекта «Голос країни» в Инстаграм.

Страсти на проекте накаляются и борьба ща победу идет полным ходом. Вместе с тем в шоу всегда есть место для юмора.

«Юлия Санина говорила, что Олег сливает сильных участников. Я хочу сказать, что возможно это так, Олег?», - пошутила Дорофеева, вызвав улыбки остальных тренеров.

«Я тебя люблю», - ответил Винник.

Отметим, к звездным тренерам «Голосу країни» присоединились звездные советники. Так, Юлия Санина стала помощницей Дмитрия Монатика. Дан Балан, возвращения которого так ждали, стал советником Тины Кароль. А на помощь Наде Дорофеевой в выборе финалистов пришла известная рэп-исполнительница Аlyona alyona.

Советником Олега Винника стал Иван Дорн. При этом многих возмутило, что в украинское шоу позвали артиста, который несмотря на войну, живет и строит карьеру в России.

«Я люблю Дорна как исполнителя, его голос классный. Но его поступки по Украине, он так быстро переобулся», «Только его там не хватало», «Дорн вернулся из москальских клубов на Ридну матеньку❤Приветствуем блудного сына‼ Семья всегда примет, накормит, обогреет», «Олег и без Дорна справится, пусть ему не мешает», - писали в Сети.

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