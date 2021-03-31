Популярная молодая певица Надя Дорофеева, которая является тренером на "Голосе країни", удивила странным нарядом и печальной фотосессией на крыше среди кирпичных стен
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Дорофеева разместила печальную фотосессию, написав, что ежедневная гонка не оставляет времени оглянуться назад и подумать об итогах месяца.
"Ежедневная гонка стала все чаще напоминать мне, как важно останавливаться и оглядываться на все, что происходит в жизни. Мне кажется, если каждый из нас попробует подводить итоги месяца, то все мы станем немножечко счастливее🤗", - написала звезда.
Для того, чтобы показать как это работает, а заодно и рассказать об итогах своего марта, Надя поделилась успехами. В уходящем месяце Надя выпустила несколько треков и клипы к ним.
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"Вышел мой дебютный EP dofamin, и я рада, что вам откликаются эти песни, мы сняли видео на все треки, чтобы подарить вам концертную атмосферу..."
Надя не забыла о своих родных, поделившись радостной новостью, что в марте у ее родителей день рождение, она написала также, что этот месяц для нее посвящен семье:
"Посвящаю этот март моей семье и вам❤️", - подытожила девушка.
Поклонники не остались в стороне и также прокомментировали фото девушки. Одни делились своими итогами, другие похвалили за чудесные песни, которые тешат слух:
"Красавица😍😵💫❤️🔥", "Самое главное это твой альбом красотааа❤️", "Ой, какая красивая, невозможно отвести глаз😍", "Фотографии такие атмосферные🥰", "Ну в общем то ничего интересного, весь март слушала Дорофееву", - написали поклонники.
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