Популярная певица Надя Дорофеева рассказала радостную новость, которую вместе с мужем долго скрывала
Как передает Politeka.net, Дорофеева и Владимир Дантес являются одной из самых популярных пар украинского шоу-бизнеса. И Надя, и Вова активно строят и развивают свою карьеру, что, несомненно, объединяет их. Поклонники пары давно мечтают о дуэте, но пока артисты решили порадовать фанов другим способом.
«Мы тут с @vladimirdantes стали ведущими юбилейного сезона @orelireshka_official. Ох у вас интересная, но непростая работка @_agentgirl_@ptuxerman @reginatodorenko. 10 апреля увидимся на @novy_channel», - подписала совместное с Дантесом фото Надя.
Как известно, «Орел и решка» решил необычным способом провести юбилейный сезон. Ведущими шоу стали известные украинские звезды. Позвали в проект и Дорофееву с Дантесом. В комментариях под постом поклонники сошли с ума от радости.
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«То чувство, когда фанаты уже давно знали об этом», «Котики», «Ура, это крутая новость», «Вау, очень жду выпуска», «Надя и Вова вы лучшие», «Восхитительная пара», «Очень радостная новость», «Это будет интересно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что соблазнитель-муж Дорофеевой Дантес наглядно показал, чем покорил звездную красотку: "Кто-то вызывал короля...".
Как сообщала Politeka, худенькая Дорофеева в ультракоротком платье соблазнила Дантеса прямо в гримерке: "Куда палишь?".
Также Politeka писала, что соблазнительная Дорофеева показалась в экстремально коротком платье, оголив все самое интересное: "Какая же ты".