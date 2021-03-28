Співачка Надя Дорофєєва полоскотала нерви фанатів гаряченьким фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також зіркова красуня сидить у тренерському кріслі проекту "Голос країни", де все йде до фіналу і глядачам готують більше і більше цікавих сюрпризів. Напередодні чергового ефіру Надя показала шанувальникам у своєму Instagram чарівне фото, а в підписі до нього поділилася думками перед новим шоу.

На новому знімку Надя відображена в цікавій локації, вона стоїть на сходах і сховавши руки за спину, схилила голову вниз. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому вбранні - на ній коротеньке сріблясте плаття, яке ідеально лягло по фігурі і підкреслило ідеальні ніжки. Волосся співачки зібране у високий тугий пучок, а два пасма кокетливо спадають на обличчя.

У підписі до фотографії Дорофєєва написала про свою команду на "Голосі країни". "Нокаути - відповідальний і вирішальний етап для тренера і його команди, за ним йдуть прямі ефіри, на яких прийняття рішень вже переходить до вас. Я пишаюся тим, як хлопці ростуть у шоу і розкриваються сильніше на кожному етапі ❤️ не пропустіть о 21:00 @goloskrainy_official. Розкажіть, хто з моєї команди ваш фаворит?",- написала Надя. А шанувальники кинулися обговорювати її новий образ, засинаючи компліментами і відповідаючи на питання в коментарях. "Шикарна", "Образ вау", "Яка ж ти красива", "Боже мій, дівчинко, ти красива", - пишуть фанати.

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