Певица Надя Дорофеева пощекотала нервы фанатов горяченьким фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Также звездная красотка сидит в тренерском кресле проекта "Голос страны", где все идет к финалу и зрителям готовят больше и больше интересных сюрпризов. В канун очередного эфира Надя показала поклонникам в своем Instagram очаровательное фото, а в подписи к нему поделилась мыслями перед новым этом на шоу.

На новом снимке Надя запечатлена в интересной локации, она стоит на лестнице и спрятав руки за спину, склонила голову вниз. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном наряде – на ней коротенькое серебристое платье, которое идеально легло по фигуре и подчеркнуло идеальные ножки. Волосы певицы собраны в высокий тугой пучок, а две пряди кокетливо спадают на лицо.

В подписи к фотографии Дорофеева написала о своей команде на "Голосе страны". "Нокауты – ответственный и решающий этап для тренера и его команды, за ним идут прямые эфиры, на которых принятие решений уже переходит к вам. Я горжусь тем, как ребята растут в шоу и раскрываются сильнее на каждом этапе ❤️ Не пропустите в 21:00 @goloskrainy_official. Расскажите, кто из моей команды ваш фаворит?", - написала Надя. А поклонники кинулись обсуждать ее новый образ, засыпая комплиментами и отвечая на вопрос в комментариях. "Шикарная", "Образ вау", "Какая же ты красивая", "Боже мой, девочка", ты красивая", - пишут фанаты.

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

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