Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним фото з гримерки з Дантесом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також зіркова красуня сидить у тренерському кріслі проекту "Голос країни", де все йде до фіналу і глядачам готують більше і більше цікавих сюрпризів. Після чергового ефіру Надя показала шанувальникам у своїх Instagram-сторіс яскраві кадри зі студії, а також незвичайне фото з Дантесом в гримерці.

На новому знімку Надя відобразила собі сама, вона стоїть біля дзеркала в гримерці, а за її спиною сидить на дивані чоловік Володимир Дантес. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливому вбранні - на ній сріблясте мініплаття, яке ідеально лягло по фігурі і підкреслило ідеальні стрункі ніжки. Волосся співачки зібране у високий тугий пучок, а два пасма кокетливо спадають на обличчя.

Дантес за спиною у Наді виглядає втомленим, але видно, що він дивиться на пружну попу дружини, яку ледь прикриває коротенький наряд. "Куди палиш?",- грайливо підписала кадр Дорофєєва і зазначила сторінку чоловіка. А йому схоже все одно, він милується своєю спокусливою дружиною.

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