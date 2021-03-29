Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников необычным фото из гримерки с Дантесом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Также звездная красотка сидит в тренерском кресле проекта "Голос страны", где все идет к финалу и зрителям готовят больше и больше интересных сюрпризов. После очередного эфира Надя показала поклонникам в своих Instagram-сторис яркие кадры из студии, а также необычное фото с Дантесом в гримерке.

На новом снимке Надя запечатлела себе сама, она стоит у зеркала в гримерке, а за ее спиной сидит на диване муж Владимир Дантес. Перед камерой звезда появилась в соблазнительном наряде – на ней серебристое мини-платье, которое идеально легло по фигуре и подчеркнуло идеальные стройные ножки. Волосы певицы собраны в высокий тугой пучок, а две пряди кокетливо спадают на лицо.

Дантес за спиной у Нади выглядит уставшим, но видно, что он смотрит на упругую попу жены, которую едва прикрывает коротенький наряд. "Куда палишь?", - игриво подписала кадр Дорофеева и отметила страницу мужа. А ему похоже все равно, он любуется своей соблазнительной женой.

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

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