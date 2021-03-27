Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав свою перевагу

Як пише Politeka.net, Володимир став стрімко набирати популярність після 2008 року, коли переміг на "Фабриці зірок 2". Вже в 2015 році красунчик зміг підкорити серце Наді Дорофєєвої, яка погодилася стати його дружиною. Співак не так давно повернувся до творчості і зараз активно розвиває соціальні мережі.

На фото Володимир здався в кофтині і джинсах. Волосся у Дантеса були трохи вьерошени, а дивився красень в об'єктив камери проникаючим поглядом.

"Я чув, хтось викликав короля сексуальних поглядів?!?!

Почекаю його тут разом з вами))", - написав Володимир під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Скажи, а коли тобі вибирали ім'я, не хотіли назвати Аполлоном?", "Вова, ти гармата кайфушка"," Я не викликала короля, але ти крутий"," Покажи фотку з коротким волоссям"," Вова ти такий красивий"," Вова ти такий красивий", " Так це ж ти!) ", "Вова, твої батьки не море?"

Повідомлялося, що відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес відверто розповів про подолання своїх страхів.

Артист вперше розкрив, чого йому варто було вийти на сцену після тривалої перерви.

Він розповів, що з 2014 року не виступав на сцені, тому в 2019 році випуск першої нової пісні за ці роки дався йому дуже складно.

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