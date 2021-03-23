Все расставили на свои места

Известная певица и тренер "Голос країни" Надя Дорофеева решила пролить свет на историю с поцелуем с Олегом Винником, и спросила своего мужа, что он думает об этом

Как передает Politeka.net, в своем сторис Инстаграм Дорофеева разместила вопрос, который волнует многих Надиных поклонников, направив его Владимиру Дантесу.

"Что ты подумал, Владимир Данетес?", - спросила звезда, тегнув Владимира и разместив скрин с заголовком "Что подумает Дантес: публика обсуждает поцелуй Винника и Дорофеевой".

Владимир ответил в шуточном стиле, "Совсем охр*нели в своем шоу-бизнесе, наколетесь марихуаной и сосетесь".

Речь идет о поцелуе в щечку, который заслужил Олег Винник обработав хит Нади Дорофеевой "Gorit" для участниц шоу. Девушки Галина Куришко и Анна Бераиа на вокальных боях исполнили песню Дорофеевой "Gorit" в этноаранжировке. Во время исполнения хита, счастливая Дорофеева раскружилась в танце, прошептав Виннику на ушко: "Как здорово!" Винник показал пальцем, место для поцелуя, куда его тут же поцеловала счастливая Надя.

Такие отношения поклонники расценили как заигрывание и небезразличные отношения между звездами. В комментариях зрители стали обсуждать отношения Дорофеевой и Винника, подметив, что Винник скоро "Надю у Дантеса украдет".

Напомним, что Олегу Виннику пришлось сделать выбор между блондинкой и брюнеткой, но это только начало

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