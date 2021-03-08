Девушка с Черкасс заставила обернуться два кресла судей "Голосу"

Как передает Politeka.net, в последнем эфире "слепых прослушиваний" проекта произошло неожиданное (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Екатерине Субботовой 26 лет, она родом из Черкасс. И, как оказалось, исполнительница знакома с Надей Дорофеевой еще с 10 летнего возраста.



Они неоднократно встречались в разных городах Украины на вокальных конкурсах, но больше всего девушка запомнилась выступлением на "Х-факторе".

На "Голосе" Екатерина исполнила хит группы The HARDKISS — "Гора", заставив нажать на красную кнопку не только Дорофеевой, но и Олега Винника.

"Много лет назад, на "Черноморских играх", Надя мне сказала: "Когда я стану известной — я тебе помогу". Но со временем мы немного потерялись. Я понимаю, что она очень занятой человек и может даже не помнит, что тогда мне сказала. Мне просто хочется встретиться с ней, обняться. У меня есть надежда, что она узнает мой голос", - рассказала перед выступлением девушка.

Ее номер тронул Надю Дорофееву. Звездная судья призналась, что Екатерина на своих выступлениях была для нее примером.

"Была глупая, но теперь говорю. Ты такая чистая ты такая красивая, светлая певица. Я чувствую, что ты будешь звездой. Я мечтала бы с тобой поработать", - трогательно обратилась Дорофеева к подруге детства.

Несмотря на уговоры Олега Винника, Катя все-таки выбрала себе тренером Надю.

Украинцы в сети были приятно удивлены выступлением девушки, и не скупились на летные отзывы о ее голосе. Не обошлось и без злопыхателей.

"Очень красиво спела, молодец. Любим и уважаем таких", "То подруги, то звезды, то знакомые, то родственники", "Голоса не хватает, воет-воет. Если бы не подружка Дорофеевой, то никто бы не развернулся", "Первая, кто тронула в выпуске", - писали в комментариях под видео.

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

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