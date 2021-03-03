Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая является тренером популярного вокального шоу «Голос країни», удивила дерзким поступком
Звезда поделилась свежим видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Красотка была одета в светлую кофту спортивного типа. Макияж был сделан в такой же цветовой гамме. Певица снимала видео для Тик Ток, в процессе которого неожиданно показала поклонникам средний палец.
«Всем хорошего дня», - подписала Надя видео в Инстаграм.
А вот в Тик Ток она решила объяснить, что же не так с ее новым видео. Оказывается, после неприличного жеста должна была идти склейка, но она не получилась.
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«Когда склейка не совсем получилась, но ты делаешь уверенный вид до конца», - подписала Надя видео.
Несмотря на неоднозначность ролика красотке оставили массу приятных отзывов в сети.
«Ты очень классная. Обожаю тебя и твою музыку», «Я хочу быть пальцем Нади Дорофеевой», «Вай, как можно быть такой красивой», «И что это значит?», «Думаю теперь этот переход любимый у Нади», - пишут поклонники.
Но были и критические отзывы.
Как известно, Надя Дорофеева стала тренером 11 сезона шоу «Голос країни» вместе с Дмитрием Монатиком, Тиной Кароль и Олегом Винником.
Напомним, что растрепанная Дорофеева задрала пижаму, поразив пикантными домашними кадрами: "Ослепительная".
Как сообщала Politeka, нескромная Дорофеева забралась на руки к Монатику, дав Дантесу повод для ревности: кадры закулисья.
Также Politeka писала, что соперница Дорофеевой покорила «Голос країни», показав Потапу, что он потерял: «Вот это поворот…».