Популярна українська співачка Надя Дорофєєва здивувала неоднозначними фото з Дмитром Монатіком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала серію фото і відео із закулісся, показавши, як проводить час зі своїм колегою і другом. На фото Надя постала в спортивній кофті і світлих джинсах. Артист позував у шапці і яскравій кофті.

Дорофєєва закинула ноги на Монатіка, вмостившись у нього на руках. Дмитро, судячи з виразу обличчя, був не проти. Він поклав голову на Надіну і закрив очі.

"Шип шип", - підписала фото зірка.

Ще на одному кадрі Монатік щиро сміявся, проводячи час зі співачкою. Ймовірно, чоловіку Дорофєєвої Володимиру Дантесу пора ревнувати. Крім цього, Надя показала як вони з Монатіком записували Тік Ток під її нову композицію.

Як відомо, зараз Дорофєєва і Монатік разом є тренерами "Голосу країни", тому частенько бачаться на зйомках. Однак, знайомі вони вже давно. У Наді і Діми навіть є дует на пісню «Глибоко».

Раніше ми писали, що розпатлана Дорофєєва показала, як вона виглядає вдома. Зірка позувала біля дзеркала, засвітивши свій апетитний животик. Співачка постала в рожевій піжамі, кофту якої задерла.

Нагадаємо, що кокетлива Дорофєєва в маєчці млосно нагнулася, розбурхавши навіть безсоромницю Астаф'єву: "Ах ти ж!".

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес ошелешив появою в ліфчику: "Здорово, пацани!".

Також Politeka писала, що суперниця Дорофєєвої підкорила "Голос країни", показавши Потапу, що він втратив:"Ось це поворот...".