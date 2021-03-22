Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал забавное фото и обратился к украинцам, призывая носить маски

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, тренер "Лиги Смеха" и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес часто радует публику яркими и забавными публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз Вова опубликовал необычный пост, которым призывает украинцев придерживаться правил карантина.

Дантес выложил в своем микроблоге яркое фото, на котором позирует в необычной локации. Перед камерой он появился в оригинальном образе – артист раскинулся на размалеванном диване и не смотрит в объектив. Перед камерой он появился стильном наряде – светлых брюках с черным узором и цветастой рубашке.

В подписи к кадру Владимир предложил поклонникам задать моду на ношение масок, так как из-за большого количества больных коронавирусом начался новый жесткий локдаун. "Ну че? Почилим? Локдаун – новая мода? Может введём моду на ношение масок на улице, на съемках, на работе, в торговых центрах... и самое главное - НА НОСУ! А то в прошлом году, все такие котики, носили перчатки, санитайзерами пользовались. А ща немножечко булочки расслабили и давай болеть. В ожидании вакцины можно и самозащитой заняться. Верю в нас всех. Здоровья!", - написал Дантес.

Напомним, Дорофеева устроила ролевые игры в постели, Дантесу понравилось: "Сестрица, львица и тигрица…".

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