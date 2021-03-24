Известный украинский музыкант и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал стильный образ в расстегнутой рубашке и поделился новыми подробностями о себе

Как сообщает Politeka.net, певец опубликовал новый пост на своей странцие в Инстаграм. В нем Дантес решил поговорить с поклонниками на тему повседневных привычек. В частности, он показал, какие эмоджи использует чаще всего.

«Хотел узнать, а какими смайлами вы чаще всего пользуетесь? Я просто обожаю переписки разбавлять и оживлять ими… Может вы что-то используете прикольное, а я провтыкал?)», - написал артист.

Этот пост он сопроводил не только списком любимых смайлов, но и своим новым фото, которое не могло не впечатлить его поклонниц. На снимке Дантес позирует рядом с зеркалом в черных брюках со стильным ремнем и белой рубашке с принтом. При этом, как настоящий мачо, муж Дорофеевой оставил свою рубашку расстегнутой. На его обнаженной груди можно заметить массивную золотую цепочку. Завершают образ модные очки.

Такое фото впечатлило даже известную ведущую Лесю Никитюк, которая под снимком написала:

«Боже який парубок».

Фанаты Дантеса также активно комментируют пост.

«У тебя смайлы прям в точь точь как у Дорофеевой», «Вы безумно классный!», «Вова, где ты клёш брал? Нигде в магазинах не видел мужской клёш», «фирмАч», «Ох, какая рубашка», «Цыган», - пишут люди.

Напомним, Дантес разразился эмоциями из-за поцелуя его жены Дорофеевой и Винника, слов не подбирал: "Наколитесь и...".

Как сообщала Politeka, стильный муж Дорофеевой Дантес задал моду на карантин: "Немножечко булочки расслабили".

Также Politeka писала, что Дантес на эмоциях рассказал о неудачных отношениях до Дорофеевой: "Надо было изменить".