Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес взбудоражил публику необычным видеоклипом

Несколько дней назад молодой артист с присущей иронией решил поднять тему расставаний в своем новом клипе на композицию «Саша». В ролике мужчина рассказал о том, что переживают девушки после расставания со своими возлюбленными: меняют кардинально жизнь, делают каре или танцуют потом до утра в клубе “под минимал”.

По словам Дантеса, соавтором песни стал продюсер и певец Потап, который также продюсирует жену Владимира – Надю Дорофееву. А вот название трека певец выбрал через голосование в Сторис, которое он провел в своем Инстаграм аккаунте. Так больше всего голосов подписчики отдали за имя Саша.

Владимир уверяет, что напросился мотив довольно просто, ведь хотелось рассказать про сложные расставания и необдуманные поступки у парикмахеров.

«Думаю, у каждой из вас появлялись мысли, что-то в себе надо было изменить: сделать татуировку, пирсинг или из длинных сделать каре, после неудачных отношений😏», - написал Дантес в Инстаграм раньше, общаясь с девушками об их неудачных отношениях.

Дантес также поделился новым снимком, на котором предстал в романтичном образе. Так, певец позирует в джинсах и свободной коричневой накидке, под которой из одежды ничего не оказалось. Благодаря этому внимание к себе сразу же приковывает его обнаженный торс. Дополнительным акцентом в образе стали необычные черные бусы с серебристыми подвесками.

«Песню про Лену в студию! Оч надо, Вова!», «Ну как бы ждём песню про Надю, девочки», «Это просто лучшая песня», «Я уже два дня только и пою ууууууууу ууу уу», «Бомба-ракета! И клип, и песня, и актерская игра, съемка, жанр музыки... Все дорого-богато, супер-креативно, весело, оригинально», «Ой а что это за реклама петушиной фермы?», «Теперь я знаю как выглядит ваш дом изнутри», - пишут люди.

Напомним, исхудавшая Дорофеева в дерзком наряде дала понять, о чем думает: "Это великолепно".

Как сообщала Politeka, Дантес за спиной у Дорофеевой устроил настоящий праздник другой женщине: "Высокие отношения".

Также Politeka писала, беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".