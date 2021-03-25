Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, показала, как выглядит ее семейны досуг с Дантесом

Однажды в одном из своих интервью Надя призналась, что в браке она осознала смысл фразы «за ним как за каменной стеной». Владимир оказался защитником и опорой для исполнительницы, в каких бы ситуациях они не оказывались. Пара любит проводить время друг с другом, поэтому даже утро вместе может провести с пользой.

Как видно из кадров, представленных в разделе Стори в социальной сети Инстаграм, Надя и Владимир даже тренируются вместе. Сонные, без сценичных образов и в домашних спортивных костюмах, они решили потренироваться на ковриках для йоги.

Сама Надя позировала ближе к зеркалу и показала, как ее муж за спиной готовится к тренировке по указаниям тренера. Похоже, сейчас в браке звезды все хорошо, хотя ранее было не все так гладко, со слов певицы:

"Раньше я даже подруг Вовиных не могла терпеть. Посещала психолога из-за своей ревности и просила совета, как перестать есть мозг любимому. А потом все резко перевернулось: я ощутила, что стала самостоятельной женщиной".

Также ранее у себя в Инстаграм девушка опубликовала отрывок из своего нового клипа. На днях Дорофеева выпустила первый альбом в качестве сольной исполнительницы. Один из треков она записала с живым сопровождением. С артисткой танцевали эпатажные танцоры, которые помогали создать нужную атмосферу.

"Рвет по полной", «Вечеринка и зависимость - нереальные треки!», «Песня бомба, много не бывает», «Очень нравится zavisimost», «Мне сейчас захотелось опять посмотреть все видео dofamin, пойду опять посмотрю и получу энергию», «Вечеринка топ», «Лучшая», «Наша DOROFEEVA самая лучшая!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что хулиганка Дорофеева переполошила непристойным поведением на крыше, кадры уже в Сети: "Оказывается...".

Как сообщала Politeka, Дантес на эмоциях рассказал о неудачных отношениях до Дорофеевой: "Надо было изменить".

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес показал, как соблазняет свою звездную жену: "Стас Михайлов отдыхает".