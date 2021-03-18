Певица Надя Дорофеева обескуражила неожиданной выходкой - публика вопит

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала "зарисовку" к своему новому мини-альбому "dofamin" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Надя в наряде в стиле "кэжуал" предстала на крыше, покуражившись перед камерой. В какой-то момент знаменитость свесилась с бортика, смачно плюнув вниз. Проказница стрельнула глазками в камеру - конечно, она знает, что поступила плохо, но чего не сделаешь ради привлечения публики.

"Оказывается, любое воспоминание можно превратить в историю. Я по частям доставала из памяти яркие моменты и вкладывала свои чувства в музыку и тексты. Эти песни дарит dofamin", - говорит на кадрах Дорофеева.

В подписи звезда напомнила, что премьера мини-альбома состоится 19 марта.

"А прямо сейчас приходи на YouTube, мне не терпится поделиться, «о чем мой dofamin». Приятного прослушивания ❤️", - сообщила она.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Это так эмоционально ❤️"; "Ерунда полная. Разочарована"; "Лучшее в этом EP - это то, что вы рассказываете свою историю и даете тем, кто вас слушает, возможность узнать вас лучше"; "я безумно рада за тебя, удачи 😍"; "Хочется уже самой прочувствовать эти моменты 😅 и получить дозу дофамина 🔥"; "Как же трогательно😍"; "Очень сильная работа!".

До этого Дорофеева хвасталась первым live-видео «a tebe…» из упомянутого альбома, где, по ее словам, показала себя настоящую:

"...минимум мейкапа, минималистичный образ, никаких причесок — максимум эмоций. Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки".

Напомним, что искусительница Дорофеева подвигала бедрами в жарком танце, горячие кадры: "Надя, очень круто!".

Как сообщала Politeka, раскованные Дорофеева с Каменских устроили "битву титанов" в бикини: "Одна сразу проиграла".