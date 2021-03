Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с коллегой Настей Каменских в купальниках показали фигуры

После Начала сольной карьеры с осени, девушку начали часто сравнивать со своей давней коллегой Настей Каменских. Дело в том, что Надя, как и Настя, рассталась с коллегой по сцене спустя десять лет работы в группе. И затем начала сольную карьеру.

Поклонники любят сравнивать артисток, их манеру выступления и даже клипы. Не обходится и без специальных «битв модных образов», в которых фанаты сравнивают знаменитостей. В этот раз под внимание сети попали два пляжных фото звезд.

Надя позировала в ярко-розовом купальнике в стиле спасатель ниц Малибу. А вот Каменских надела раздельный салатовый бикини с кислотным оттенком. Из-за одинаковых поз может показаться, что знаменитости действительно похожи.

«Ну ну кто ? 😂», - сказано в подписи в Инстаграм.

Фанаты разделились во мнениях:

«Надюха Дорофеевская 😎😂; О,битва титанов😂; Надя❤️; Надежда Владимировна Дорофеева 🔥; Надежда😼💗; Надежда!; Надя❤️😍; Надюха конечно😍😂; Надя конечно😍; дорофеевская кнш.); ДороФеюшка🔥; Как по мне то Надежда))); И от фото зависит , в каком ракурсе и тд и тп...; Настю; Что за дурацкое сравнение!!! "На вкус и цвет друзей нет" у каждого разные вкусы!; No Need to ask ......and the Winner is : ❤️ Nadiaaaaaa❤️; одна сразу проиграла».

Также 30-летняя звезда взбудоражила публику новым постом в своем микроблоге в Инстаграм. Надя похвасталась первым live-видео «a tebe…» и анонсировала выход видеоальбома.

"Я хочу, чтобы каждый из вас погрузился в концертную атмосферу моего первого EP. 19 марта мини-альбом dofamin откроется на всех цифровых площадках, а на моем YouTube выйдут mood-видео на live-версии всех 5 треков", - сообщила певица.

