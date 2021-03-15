Екс-солістка групи " Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом з колегою Настею Каменських у купальниках показали фігури
Після початку сольної кар'єри з осені, дівчину почали часто порівнювати зі своєю давньою колегою Настею Каменських. Справа в тому, що Надя, як і Настя, розлучилася з колегою по сцені через десять років роботи в групі. І потім почала сольну кар'єру.
Шанувальники люблять порівнювати артисток, їх манеру виступу і навіть кліпи. Не обходиться і без спеціальних "битв модних образів", в яких фанати порівнюють знаменитостей. Цього разу під увагу мережі потрапили два пляжних фото зірок.
Надя позувала в яскраво-рожевому купальнику в стилі рятувальник ніц Малібу. А ось Каменських одягла роздільний салатовий бікіні з кислотним відтінком. Через однакові поз може здатися, що знаменитості дійсно схожі.
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"Ну ну хто ? 😂 ",- сказано в підписі в Instagram.
Фанати розділилися в думках:
"Надюха Дорофеевская😎 😂; о,Битва титанів😂; Надя❤️; Надія Володимирівна Дорофєєва🔥; Надія😼 💗; Надія!; Надя❤️😍; Надюха звичайно😍 😂; Надя звичайно😍; дорофіївська КНШ.); ДороФеюшка🔥; як на мене то надія))); і від фото залежить , в якому ракурсі і тд і тп...; Настю; що за дурне порівняння!!! "На смак і колір друзів немає" у кожного різні смаки!; No Need to ask ......and the Winner is: ❤ ️ Nadiaaaaaa❤️; одна відразу програла".
Також 30-річна зірка розбурхала публіку новим постом у своєму мікроблозі в Instagram. Надя похвалилася першим live-відео " a tebe ... » і анонсувала вихід відеоальбому.
"Я хочу, щоб кожен з вас занурився в концертну атмосферу мого першого EP. 19 березня міні-альбом dofamin відкриється на всіх цифрових майданчиках, а на моєму YouTube вийдуть mood-відео на live-версії всіх 5 треків", - повідомила співачка.
Нагадавши, розпатлана Дорофєєва задерла піжаму, вразивши пікантними домашніми кадрами:"Сліпуча".
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Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва задерла маєчку в гримерці, подражнивши ідеальним тілом:"просто розриваєш".