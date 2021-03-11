Популярная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула идеальной фигурой с разных ракурсов

Звезда рассказала, что приготовила подарок для своих поклонников, сообщает Politeka.net. Звезда записала видео, на котором исполнила новый хит "О тебе". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Артистка надела маленький топик, обтянувший ее грудь. Благодаря длине одежды оголился упругий животик. Также красотка была в широких брюках.

Красотка соблазнительно двигалась в разных локациях, она виляла бедрами, покоря своей грацией.

В посте Надя рассказала, что скоро выйдет ее первый EP - мини-альбом dofamin, а также она опубликует mood-видео на live-версии всех 5 треков.

"Первая видеоистория из dofamin – a tebe…

Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки", - написала артистка.

Всего за 50 минут кадры собрали почти 70 тысяч просмотров.

"Меня одну смущает мат в песни?(((", "Ееее, пожар 🔥❤️", "Ну как-то так", "Лучшая команда❤️", "Надя, очень круто!❤️ Правда, большая трудяга, восхищаюсь и удивляюсь тебе с каждым разом все больше и больше !!", "Нереально крутая работа😍🔥🙌👏", "Так хочется на концерт уже😍😍😍", "Вы уникальны, Надя, и я желаю вам всего наилучшего.❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Мои уши в раю", "Очень круто 🔥🔥🔥 Спасибо тебе за твоё творчество 💖💖💖 мы тебя очень любим ❤️", " Ты наша любовь навеки😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, растрепанная Дорофеева задрала пижаму, поразив пикантными домашними кадрами: "Ослепительная".

Как сообщала Politeka, беда случилась с Дорофеевой посреди дороги, Дантес показал кадры аварии: "Она попала...".

Также Politeka писала, что дерзкая Дорофеева задрала маечку в гримерке, подразнив идеальным телом: "Просто разрываешь".