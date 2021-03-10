Популярная украинская певица Надя Дорофеева покорила образом в кремовом классическом костюме

Стиль Нади Дорофеевой часто обсуждают в сети, вед артистка не только певица – она вместе со своей подругой также несколько лет назад успешно открыла магазин известной брендовой одежды. Теперь певица старается всячески подчеркнуть свою индивидуальность.

На большинстве фото Надя всегда одета в разные костюмы, которые превращают ее образ в более подростковый и детский. В профессиональных же фотосессиях Надя любит меняться. К примеру, фото представленное на фан-аккаунте, хорошо демонстрирует преображение Дорофеевой.

В классическом кремовом костюме, состоящем из пиджака оверсайз и брюк завышенной талией, артистка выглядела более чем соблазнительно и взросло. А вот короткий топ и открытое декольте придали Наде дерзости. Так же кокетливый жест руками, прижатыми к груди, не оставил фанатов равнодушными.

Также Надя показала, как подпевает своей новой песне. На ней облегающий черный костюм на молнии, в котором певица соблазнительно присаживается на корточки, демонстрируя свою стройную фигуру.

«Ох какая», «Наши мысли вечно о тебе», «Очень красива, будет горячо», «Боже мой как круто», «Нереальная», «Крутая жаль что ты замужем», «Слишком милая», «Надюша в позе рака, ох», «Как же стильно это звучит и смотрится!!! Прям очень круто!», - пишут люди в ответ.

Напомним, растрепанная Дорофеева задрала пижаму, поразив пикантными домашними кадрами: "Ослепительная".

Как сообщала Politeka, беда случилась с Дорофеевой посреди дороги, Дантес показал кадры аварии: "Она попала...".

Также Politeka писала, что дерзкая Дорофеева задрала маечку в гримерке, подразнив идеальным телом: "Просто разрываешь".