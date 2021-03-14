Известная певица Надя Дорофеева ставшая, с недавнего времени сольной исполнительницей, порадовала поклонником стильным образом в экстремальном мини

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева предстала в новом стильном образе на своей странице в Инстаграм, представив всю свою команду.

Фото в экстремальном черном мини костюме, который создает вырез в виде ромба на животике певицы, в шляпке с вуалеткой и стильных черных ботильонах с тупым носком, сделано на фоне студии. Слева и справа знаменитости висят красные шторы, которые создают контраст стильному образу Дорофеевой.

Надя написала в посте, что пришла на проект "Голос країни", чтобы создать команду современных певцов. Она пишет:

"Я пришла в шоу "Голос країни" за настоящими голосами современности и, оглядываясь на этап слепых прослушиваний, понимаю, что принимала правильные решения! Это команда мечты и каждый из них раскрылся на боях еще сильнее🔥", - заявила Дорофеева.

Звезда также заявила, что она вместе со своей командой готова приятно удивлять слушателей.

Напоммним, что в команду Дорофеевой входят такие исполнители как Екатерина Субботова, Сергей Лазановский, Владислав Хохлан, Никита Леонтьев, Лаура Марти, Петр Чернышенко, Илья Резников, Гордей Старух, Ирина Эбралидзе, Евгений Шарманов, Роман Вознюк, Ярина Гребеньовская, Андрей Науменко, Алена Левашова, Илья Николаенко, Александр Лим.

Поклонники поддержали свою любимую певицу, написав слова поддержки и конечно, комплименты своему кумиру.

"Будем смотреть всей семьёй😍😍", "Надюша ждём эфир😍😍😍команда Dorofeeva самая лучшая😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "Лучшая команда и лучший наставник🔥", "Тяжело выбрать кто с кем в батле потому что хочется чтобы все остались дальше 😅♥️", "Очень красивая🔥🔥🔥", "Тяжёлый выбор слишком крутая команда😍", "Ты красивая 😍🔥🔥🔥", "Тебе так идёт этот образ😍", "Образ просто огонь".

Напомним, что Дорофеева без макияжа и парика дала рассмотреть себя настоящую, разница очевидна: "Зачем, Наденька?"

Как сообщала Politeka, искусительница Дорофеева подвигала бедрами в жарком танце, горячие кадры: "Надя, очень круто!"

Также Politeka писала, что Позитив выдал, что не может забыть Дорофееву, Андраде будет ревновать: «Мои мысли…»