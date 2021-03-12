Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева захотела полной свободы: начала сольную карьеру и изменила стиль

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда взбудоражила публику новым постом в своем микроблоге в Инстаграм. Надя похвасталась первым live-видео «a tebe…» и анонсировала выход видеоальбома (чтобы посмотреть, просколльте вниз).

"Я хочу, чтобы каждый из вас погрузился в концертную атмосферу моего первого EP. 19 марта мини-альбом dofamin откроется на всех цифровых площадках, а на моем YouTube выйдут mood-видео на live-версии всех 5 треков", - сообщила певица.

Дорофеева раскрылась с новой стороны, отметив, что отныне не будет никакого гламура - а только "она настоящая".



"Первая видеоистория из dofamin – a tebe… Мне хотелось показать себя настоящую: минимум мейкапа, минималистичный образ, никаких причесок — максимум эмоций. Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки", - поделилась далее красотка.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Надя, очень круто!❤️ Правда, большая трудяга, восхищаюсь и удивляюсь тебе с каждым разом все больше и больше!"

"Нереально крутая работа😍🔥"

"песня запала в сердце 💘"

"Меня одну смущает мат в песни?(((" - "знакомые малые так ее любят...но дети семи-десяти лет подпеваюшие мат, это не норм... Зачем, Наденька..?"

"Мне кажется Надя может большее. А не 3-5 слов по кругу повторяющихся"

Напомним, Дорофеева, которая стала тренером 11 сезона "Голосу країни", ради эффектного появления в этом шоу также изменила имидж, превратившись в яркую блондинку. Впрочем, многие фанаты уверены, что на съемках она была в парике.

Напомним, растрепанная Дорофеева задрала пижаму, поразив пикантными домашними кадрами: "Ослепительная".

Как сообщала Politeka, беда случилась с Дорофеевой посреди дороги, Дантес показал кадры аварии: "Она попала...".

Также Politeka писала, что дерзкая Дорофеева задрала маечку в гримерке, подразнив идеальным телом: "Просто разрываешь".