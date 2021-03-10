Молодая украинская певица Надя Дорофеева записала новое видео под свой свежий трек

Как сообщает Politeka.net, у себя в Тик Ток артистка опубликовала игривый танец. Певица была одета в короткий черный топ с надписями и черные штаны. Брюки она приспустила, в результате чего засветила нижнее белье. Сверху Дорофеева набросила куртку с разрезами на рукавах.

В последнее время Дорофеева сильно похудела, что продемонстрировала и на видео. Ее тонкая талия привлекала к себе внимание. Образ завершил яркий макияж и накрученные локоны. Надя подпевала песню, двигала бедрами и делала волну. Выглядела она максимально соблазнительно.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Вчерашний концерт превзошел все ожидания», «Твои идеи для песен просто нереальные», «Вчерашний концерт пушка, твоя любовь зависима», «Дорофеева, ну кайфовая же», - пишут пользователи сети.

Как известно, в 2020 году группа «Время и стекло», в которой пела Дорофеева, распалась. Коллектив просуществовал 10 лет. В конце прошлого года певица заявила про начало сольной карьеры. Первый трек певицы «Горит» взорвал украинские и международные хит-парады. Второй песней Дорофеевой стала песня «А тебе».

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