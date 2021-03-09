Екс-солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва, з розсунутими ногами, розповіла фанатам про свої думки
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на TikTok знаменитість.
Українська співачка Надя Дорофєєва після завершення роботи в групі» Время и стекло", стала будувати свою власну кар'єру. Випустивши першу композицію, Надя не зупинилася на досягнутому результаті.
Дорофєєва в компанії з продюсером Потапом здійснили написання другої пісні. Вже з п'ятого березня всі шанувальники зірки можуть почути її.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Соковита дружина DZIDZIO в сукні з глибоким декольте показала, наскільки пощастило її чоловікові: "Володар серця"
Заспаний Віктор Павлик безглуздо привітав українок з 8 березня, кадри конфузу: "Тобі Алік написав?"
Ранньої весни в Україні не буде, синоптик попередив, чого чекати від погоди: "Це навіть не заморозки, це..."
Пішла з життя легендарна актриса-красуня, на її фільмах виросли покоління: "Її буде дуже не вистачати всім"
Надя Дорофєєва також веде активну компанію в TikTok.
@nadyadorofeeva ♬ a tebe... - DOROFEEVA
Шанувальники зізнаються в любові до Наді. "Твої ідеї для пісень, просто нереально". "Надюша, ти найкраща, дуже тебе любимо". "Дорофєєва, ну кайфова ж".
Одного користувача потішило співзвуччя приспіву з торговою мережею: "АТБ".
"Це чудово", - написав ще один шанувальник.
Нагадавши, Дантес подарував свято іншій жінці за спиною у Дорофєєвої.
Як повідомляла Politeka, схудла Дорофєєва розсунула ноги і показала новий наряд.
Також Politeka писала, колишній партнер Дорофєєвої, Позитив кинув їй виклик.