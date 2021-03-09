Екс-солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва, з розсунутими ногами, розповіла фанатам про свої думки

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на TikTok знаменитість.

Українська співачка Надя Дорофєєва після завершення роботи в групі» Время и стекло", стала будувати свою власну кар'єру. Випустивши першу композицію, Надя не зупинилася на досягнутому результаті.

Дорофєєва в компанії з продюсером Потапом здійснили написання другої пісні. Вже з п'ятого березня всі шанувальники зірки можуть почути її.

Надя Дорофєєва також веде активну компанію в TikTok.

Шанувальники зізнаються в любові до Наді. "Твої ідеї для пісень, просто нереально". "Надюша, ти найкраща, дуже тебе любимо". "Дорофєєва, ну кайфова ж".

Одного користувача потішило співзвуччя приспіву з торговою мережею: "АТБ".

"Це чудово", - написав ще один шанувальник.

Нагадавши, Дантес подарував свято іншій жінці за спиною у Дорофєєвої.

Як повідомляла Politeka, схудла Дорофєєва розсунула ноги і показала новий наряд.

Також Politeka писала, колишній партнер Дорофєєвої, Позитив кинув їй виклик.