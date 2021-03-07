Співачка Надя Дорофєєва похвалилася новим досягненням

Як передає Politeka.net, відповідний пост вже сольна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Надя, яку вже встигли охрестити українською Біллі Айліш, випустила нову пісню. Трек отримав назву "a tebe ..." і увійде в перший міні-альбом молодої артистки "dofamin", який побачить світ 19 березня.

"Пісня" A tebe" за добу вже на 20 місці в топ чарті Apple Music. Ребяятааа, ну ви звичайно котики", - подякувала своїм шанувальникам співачка.

Новий трек в коментарях під постом також оцінили співак Макс Марських і репер Скриптоніт.

А ось шанувальники творчості Дорофєєвої розділилися в думках: багатьом пісня "не зайшла", але більшість українців були в захваті.

"Надя, це тільки старт. Що ж буде далі", "Хто ці люди, які слухають цю музику?", "А мені не зайшло (якось пріснувато. Але це особисто мені, успіхів Вам", "на репіті вже другий день поспіль", "дійсно, могло бути краще", "Ну ти даєш", - писали в коментарях під постом Наді.

Нагадавши, Дорофєєва показала гарячі емоції з Максом Барських.

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