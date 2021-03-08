Співачка Надя Дорофєєва вирішила екстравагантно заманити шанувальників на свій концерт

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи" Время и Стекло " почала сольну кар'єру і презентувала вже два хіти. Проте зірка вже вирішила дати сольний концерт до 8 березня в одеському клубі, і в своєму Instagram запросила шанувальників на цю зустріч. Красуня опублікувала в мікроблозі афішу свого концерту, а також додала спокусливе фото, яким звела з розуму своїх шанувальників.

Як видно, на фотографії Надя відображена в затишній кімнаті з м'яким диваном, вона вмостилася на спинці цієї м'яких меблів в екстравагантній позі. Перед камерою зірка з'явилася у відвертому вбранні-на ній рвані чорні штани і стильний коротенький топ, поверх якого вона накинула темну курточку. Цей наряд оголив змарніле тіло красуні, у неї на талії буквально просвічуються ребра. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий вечірній макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва запросила одеситів на свій концерт. "Завтра мій концерт в Одесі! Чекаю всіх сильно. Style @oversized_studio @skvarska @prada @misbhv @my.shura", - написала артистка. Шанувальники тут же кинулися активно обговорювати фотографії зірки, деякі жартують на тему того, що у співачки тільки дві пісні, а вона вже готує сольний концерт.

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