Экс-солистка группы "Время и Стекло", тренер шоу «Голос країни» Надя Дорофеева поделилась небольшим видео с новым преображением
Надя Дорофеева после старта сольной карьеры оказалась в центре внимания, причем теперь на девушку обращают еще больше своих комментариев поклонники, чем раньше. Не так давно звезда презентовала уже вторую песню в новой манере исполнения, поэтому старается ее продвигать и часто выступает.
Между делами и съемками звезда также записывает различные небольшие видео для фанатов. Так, недавно Надя поделилась роликом, на котором восхитила простым весенним образом с нарядом с глубоким декольте.
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"Хороший день" - написала артистка на фото.
Черный костюм с небольшим декольте, а также свободное полупальто с крупными пуговицами сделали образ Нади более консервативным. Впрочем, с простой укладкой и чашкой кофе в руках Дорофеева все равно выглядела изящно.
В новом посте певица также призналась, что на днях выйдет ее дебютный альбом. На фото искусительница предстала в очень соблазнительном образе. Она облокотилась на зеркало, элегантно приоткрыв ротик. Выглядела артистка просто превосходно.
В комментариях поклонники стали оставлять массу положительных отзывов.
«Еее, ждем пушку», «Очень сильно ждем выход альбома», «Очень жду этот день!», «Уверены что это будет разрыв», «Ещё немного и мы услышим новые хиты от DOROFEEVA», «Это фото фантастическое», «как быстро время летит», - пишут пользователи сети.
Напомним, что искусительница Дорофеева подвигала бедрами в жарком танце, горячие кадры: "Надя, очень круто!".
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