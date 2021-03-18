Экс-солистка группы "Время и Стекло", тренер шоу «Голос країни» Надя Дорофеева поделилась небольшим видео с новым преображением

Надя Дорофеева после старта сольной карьеры оказалась в центре внимания, причем теперь на девушку обращают еще больше своих комментариев поклонники, чем раньше. Не так давно звезда презентовала уже вторую песню в новой манере исполнения, поэтому старается ее продвигать и часто выступает.

Между делами и съемками звезда также записывает различные небольшие видео для фанатов. Так, недавно Надя поделилась роликом, на котором восхитила простым весенним образом с нарядом с глубоким декольте.

"Хороший день" - написала артистка на фото.

Черный костюм с небольшим декольте, а также свободное полупальто с крупными пуговицами сделали образ Нади более консервативным. Впрочем, с простой укладкой и чашкой кофе в руках Дорофеева все равно выглядела изящно.

В новом посте певица также призналась, что на днях выйдет ее дебютный альбом. На фото искусительница предстала в очень соблазнительном образе. Она облокотилась на зеркало, элегантно приоткрыв ротик. Выглядела артистка просто превосходно.

В комментариях поклонники стали оставлять массу положительных отзывов.

«Еее, ждем пушку», «Очень сильно ждем выход альбома», «Очень жду этот день!», «Уверены что это будет разрыв», «Ещё немного и мы услышим новые хиты от DOROFEEVA», «Это фото фантастическое», «как быстро время летит», - пишут пользователи сети.

Напомним, что искусительница Дорофеева подвигала бедрами в жарком танце, горячие кадры: "Надя, очень круто!".

Как сообщала Politeka, раскованные Дорофеева с Каменских устроили "битву титанов" в бикини: "Одна сразу проиграла".

Также Politeka писала, что искусительница Дорофеева в экстремальном мини призналась, за чем пришла в "Голос країни": "Каждый из них...".