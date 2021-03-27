Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал свое достоинство

Как пишет Politeka.net, Владимир стал стремительно набирать популярность после 2008 года, когда победил на "Фабрике звезд 2". Уже в 2015 году красавчик смог покорить сердце Нади Дорофеевой, которая согласилась стать его супругой. Певец не так давно вернулся к творчеству и сейчас активно развивает социальные сети.

На фото Владимир показался в кофточке и джинсах. Волосы у Дантеса были немного вьерошены, а смотрел красавчик в объектив камеры проникающим взглядом.

"Я слышал, кто-то вызывал короля сексуальных взглядов?!?!

Подожду его тут вместе с вами))", - написал Владимир под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Скажи, а когда тебе выбирали имя, не хотели назвать Аполлоном?", "Вова, ты пушка кайфушка", "Я не вызывала короля, но ты крутой", "Покажи фотку с короткими волосами", "Вова ты такой красивый", "Вова ты такой красивый", "Так это ж ты!)", "Вова, твои родители не море?"

Сообщалось, что известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес откровенно рассказал о преодолении своих страхов.

Артист впервые раскрыл, чего ему стоило выйти на сцену после длительного перерыва.

Он рассказал, что с 2014 года не выступал на сцене, поэтому в 2019 году выпуск первой новой песни за эти годы дался ему очень сложно.

Напомним, сонная Дорофеева в мини-топе показала, чем занимается с Дантесом на пол

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