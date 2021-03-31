Певица Надя Дорофеева смутила личными кадрами с мужем Владимиром Дантесом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых засняла возлюбленного исподтишка.

Так, Дантес, обладатель пышной и кучерявой шевелюры, стоял перед зеркалом, поправляя прическу. Надя в это время наблюдала за ним из другой комнаты, в какой-то момент поинтересовавшись: "А что не так с головой?".

Владимир пробормотал: "Мозгов там нет...", оторвавшись, наконец, от прихорашивания. Заметив, что жена его снимает, тот на секунду аж растерялся, а затем заулыбался.

"Полностью согласна с тобой", - рассмеялась в ответ Дорофеева, "усомнившись" в умственных способностях возлюбленного.

Надя с Владимиром женаты вот уже пять лет, и по праву считаются одной из самых неординарных и крепких пар отечественного шоубиза. Конечно, у пары случаются размолвки, которые они стараются перевести в шуточную форму. К примеру, недавно Дантес пожаловался, что вынужден вместе с женой смотреть "ненавистный" сериал, который ей "ну, очень" нравится.

«Мне кажется, мы разводимся. Существует причина развода: «Неразделенная любовь к сериалу «Бриджертоны»???», - пошутил Владимир.

Также мы рассказывали, что Дорофеева с Дантесом любят эпатировать публику неожиданными и, порой, явно странными выходками. В частности, парень недавно поделился кадрами, на которых сидел со спущенными штанами на унитазе. При этом его глаза были закрыты и, казалось, что он спит - пока его не окликнули и не разбудили.