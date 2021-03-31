Украинская певица Надя Дорофеева показала впечатляющее преображение

Как пишет Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в "Липсинк батл", где решила попробовать себя в образе Мадонны. Красотка не одна участвовала в проекте, а вместе со своим мужем Владимиром Дантесом. Муж Нади решил пойти дальше - он перевоплотился в свою жену.

На официальной страничке 1+1 опубликовали фото Дорофеевой, где красотка показалась в образе Мадонны. Звезда сделала шикарную прическу и корсет с кожаными ремешками.

"На главном вечернем шоу субботы "Липсинк батл" - сенсация, которую нельзя пропустить.

Батл семейных пар, где Надя Дорофеева в образе Мадонны против Владимира Дантеса, который примеряет образ своей второй половинки. Пришло время решить, кто главный в доме и на сцене. Как считаешь, кто победит?", - написано под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Непревзойденная", "Больше на Монро похожа", "Даже лучше оригинала", "Это просто вау", "Что-то новенькое! Парочка-перевоплощялочка!", "Дорофеева очень похожа на Мерлин Монро, как близнец", "Ой Мадонна , у Нади это коронное ) ( Кто видел выпуск шоумаsтгоун первый образ Нади ) а вот Дантеса хочу увидеть в образе Нади)".

Напомним, проблемы с головой у Дантеса, Надя Дорофеева показала мужа в обычной жизни

А еще Politeka писала, что Дорофеева и Дантес раскрыли тайну, которую долго скрывали, в сети ахнули

Также Politeka сообщала, что худенькая Дорофеева в ультракоротком платье соблазнила Дантеса прямо в гримерке



